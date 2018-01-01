خاص | أتلتيكو مدريد يوافق على رحيل لوكاس لبايرن ميونخ

المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد يؤكد لجول.كوم أن لوكاس هيرنانديز سيستطيع الرحيل لبايرن ميونخ في الصيف المقبل.

Kerry Hau

كشف ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لفريق أتلتيكو مدريد أن اللاعب لوكاس هيرنانديز قد يرحل عن صفوف الفريق متجهًا لبايرن ميونخ في الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها ميجيل لصالح جول.كوم، وأكد خلالها أن اللاعب سيرحل بنهاية الموسم إذا ما كانت تلك هي رغبته.

وأكد ميجيل أن الفريق لديه علاقات طيبة للغاية مع بايرن ميونخ، ولن يمانع رحيل اللاعب عن صفوفه، لكنه سيكون له شروطه الخاصة.

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وقال ميجيل: "لا يمكن للوكاس هيرنانديز أن يغادر أتلتيكو مدريد في الشتاء المقبل خلال فترة الانتقالات، رغم ذلك علاقتنا بايرن ميونخ جيدة للغاية".

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وأضاف: "سنقابل بايرن ميونخ في يناير المقبل لنتحدث حول مستقبل اللاعب ونقيم الموقف، وإذا ما أراد لوكاس الرحيل سنتحدث عن الأمر لكن الانتقال سيكون في الصيف المقبل فقط".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد أبدى اهتمامًا كبيرًا باللاعب في الفترة الماضية، لكن ميجيل سبق وأن نفى التوصل لأي اتفاق مع الجانب الألماني بشأن رحيل اللاعب لصفوفهم.