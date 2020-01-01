دورتموند يحدد سعره للتخلي عن ألكاسير

قدوم هالاند قد ينهي مسيرة اللاعب في النادي الألماني

أبدى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، استعداده للاستماع للعروض المقدمة من أجل التعاقد مع مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ26 سنة أبدى رغبته في الرحيل عن دورتموند بأقرب فرصة ممكنة، نظراً لعدم شعوره بالسعادة لنقص المشاركة مع الفريق هذا الموسم.

الأمور أصبحت أصعب على الإسباني، بعد قدوم المهاجم الشاب إيرلينج هالاند من سالزبورج مما يقضي حظوظه وطموحاته باللعب والظهور كأساسي مع المدرب لوسيان فافر.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت استعداد دورتموند للتخلي عن خدماته خلال شهر يناير الجاري، ولكن في حالة تلقي مبلغ 40 مليون يورو نظير بيعه.

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العودة لإسبانيا تبدو الوجهة المفضلة لألكاسير في الوقت الحالي، وسط اهتمام كبير من أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته، للنقص الشديد في خط الهجوم للمدرب دييجو سيميوني.

يذكر أن ألكاسير شارك في 15 مباراة مع دورتموند خلال هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.