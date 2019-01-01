أتلتيكو مدريد يعلن إصابة كوستا وشكوك حول غيابه حتى أبريل

تعرف على البيان الرسمي لإصابة دييجو كوستا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة دييجو كوستا، مهاجم الفريق، في فقرات العنق واحتياجه للمزيد من الفحوصات الطبية من جانب متخصص في علم الأعصاب.

كوستا لم يسجل سوى هدفين فقط وصنع 3 خلال الموسم الجاري في 15 مباراة لعبها بجميع البطولات.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي إن فقرات العنق للاعب تحركت من مكانها وبحاجة للمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة فترة الغياب.

[📋] INJURY UPDATE@diegocosta suffers a cervical disc herniation. In the next few days, our striker will be assessed by neurosurgery specialists to establish the definitive treatment.

➡ https://t.co/tcNUGKvb1y — Atlético de Madrid (@atletienglish) November 14, 2019

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أنّ الإصابة قد تبعد كوستا لنهاية العام وقد يعود في أبريل المقبل مما يعني غيابه عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر المقبل.

وأكدت الصحيفة أنّ اللاعب قد يضطر إلى الخضوع للعملية الجراحية مما يعني غيابه لفترة أطول من ذلك، كما أشارت إلى أنّ مركزه كرأس حربة يجعله في احتياج لعدة أشهر للتعافي كونه يستخدم رأسه في الألعاب الهوائية.

التقارير الصحفية ذكرت أنّ دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، يخطط للتعاقد مع مهاجم في يناير المقبل لعدم اقتناعه بمستوى كوستا الحالي.

كوستا لعب 193 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجل 78 هدفًا وصنع 34 أخرى كما حقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي وكذلك الفوز بالسوبر الأوروبي 3 مرات بجانب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014 رغم الإصابة.