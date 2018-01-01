أتلتيكو مدريد يخشى مواجهة إسبانيول

إسبانيول هو الفريق حتى الآن الذي استطاع تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

في الـ 16 من سبتمبر من العام الماضي افتتح نادي أتلتيكو مدريد ملعبه الجديد واندا ميتروبوليتانو في سان بلاس كانيليخاس بالعاصمة الإسبانية ليترك بعد سنوات طويلة ملعبه السابق فيثينتي كالديرون.

الملعب الذي بني في الأساس عام 1994 وأغلق في 2004 استغرقت إعادته للعمل حوالي ست سنوات، كافح خلالها أتلتيكو مدريد من أجل ملعبًا جديدًا.

لم تتخيل جماهير الروخي بلانكوس أن يدنس الملعب سريعًا وقبل مرور عام واحد بهزيمة من أحد فرق منتصف الجدول في الدوري الإسباني.

إذا كان هناك من خشته جماهير أتلتيكو مدريد بشهر سبتمبر الماضي فهما ثنائي المقدمة برشلونة وريال مدريد وبدرجة أقل فالنسيا وإشبيلية رغم تأرجح المستوى الذي يقدمه كل منهما.

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لكن أن تأتي الخسارة من إسبانيول كانت تلك هي الصدمة التي لم تتوقعها جماهير أتلتيكو مدريد ولا مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني أو نجومه بقيادة أنطوان جريزمان ودييجو جودين.

ما جعل الخسارة أكثر قسوة على جماهير الأتلتي أنهم كانوا ينتظرون مشاهدة فريقهم الذي لا يهزم على الملعب الجديد وهو يثأر لمواجهة الدور الأول في ملعب كورنيا البرات، التي حقق فيها الفريق الكتالوني الفوز بهدف نظيف، لكن بدلًا من ذلك شهدوا هزيمة جديدة كانت بهدفين نظيفين هذه المرة.

الأكثر ألماً أن الهدف الأول جاء بتوقيع المونتينيجري ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الذي أسكن الكرة لشباكه بالخطأ معلنًا عن كسر حالة التعادل السلبي في الدقيقة الـ 53.

اندفع أتلتيكو مدريد للهجوم بدون حساب مدافعًا عن كرامته التي كاد إسبانيول يهدرها للمرة الثانية على التوالي في نفس الموسم، وهو الشيء الذي فشل فيه كبار الليجا، فلم يحقق أيًا منهم الفوز ذهابًا وإيابًا على الروخي بلانكوس فاستقبل الفريق الهدف الثاني عن طريق ليو بابتيستاو.

إسبانيول في ذلك اليوم أنهى مسيرة 17 مباراة بدون هزيمة على الملعب الجديد من ضمنها مواجهات أمام برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفياريال وريال بيتيس وجعل من واندا ميتروبوليتانو ملعب قابل لتلقي الأهداف والهزائم.

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كاد حتى فريق إسبانيول في ذلك اليوم أن يكلف نظيره أتلتيكو مدريد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لولا تعثر ريال مدريد بنفس الجولة أمام إشبيلية.

فهل نرى ثأرًا حقيقيًا لأتلتيكو في مباراة يوم السبت المقبل بالجولة الـ 17 من الدوري الإسباني أم نشاهد محاولة فاشلة جديدة للروخي بلانكوس وكسر جديد لقاعدة عدم الخسارة من قبل فريق إسبانيول.