أتروميتوس اليوناني يقرر معاقبة عمرو وردة

عمرو وردة دخل في مناوشات مع جماهير أيك أثينا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر نادي أتروميتوس اليوناني، توقيع عقوبة على المصري عمرو وردة، بعد ما بدر منه خلال مباراة أيك أثينا مساء أمس الثلاثاء.

عمرو وردة دخل في مناوشات مع جماهير فريق أيك أثينا، في المباراة التي شهدت وداع أتروميتوس من كأس اليونان.

نادي أتروميتوس نشر عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء قرار معاقبة عمرو وردة، بعد أحداث المباراة.

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وبعد قرار من إدارة النادي والجهاز الفني، سيتم معاقبة عمرو وردة، ليتدرب في أوقات مختلفة عن باقي الفريق.

ويقدم عمرو وردة أداء جيد مع فريق أتروميتوس منذ انتقاله له من صفوف باوك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضع اسم عمرو وردة في قائمته، لمعسكر مارس الذي سيشهد مواجهتين أمام النيجر ونيجيريا.