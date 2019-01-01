أتالانتا يفجر طوفان من الأرقام في 15 دقيقة

الفريق الإيطالي يحقق أفضل بداية منذ عام 1932!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فجر أتالانتا طوفاناً من الأرقام بتقدمه على بولونيا بأربعة أهداف دون رد في لقاء الفريقين بالدوري الإيطالي.

جاء ذلك خلال أول 15 دقيقة فقط، وهي أفضل بداية لمباراة في تاريخ الدوري منذ 87 عاماً!

وتقدم جوسيب إيليتشيتش بهدفين، ثم تلاه هانز هاتيبور بالثالث، قبل أن يسجل دوفان زاباتا رابع الأهداف.

آخر مرة حدث شيء مشابه كان في مارس 1932، بأقدام يوفنتوس في شباك روما، حيث تقدم الفريق برباعية في أول 15 دقيقة وانتهت المباراة بفوز البيانكونيري 7-1.

يذكر أن ثنائية إيلتشيتش قد أتت في أول 5 دقائق، وهي أسرع ثنائية للاعب منذ ماركو دي فايو مع بارما في ديسمبر 2001، بالمباراة التي خسرها أمام أودينيزي 3-2.لب