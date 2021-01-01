أتالانتا يعلن وفاة جناحه بالسرطان قبل يوم واحد من مواجهة ريال مدريد

نهاية مبكرة لمسيرة الجناح الإيفواري

صدمة قوية تعرض لها نادي أتالانتا الإيطالي، بوفاة جناحه بعد صراع طويل مع مرض السرطان، قبل يوم واحد من مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

أتالانتا أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن رحيل الشاب ويلي تا بي جناح الفريق الذي يبلغ عمره 21 عامًا فقط.

وقال النادي الإيطالي:"نعلن ببالغ الحزن عن الخسارة المؤلمة والموت المبكر لأحد أفراد عائلتنا وهو ويلي براسيانو تا بي بطل الفريق في عام 2019".

وأضاف:"حلمك انتهى مبكرًا.. وداعًا ويلي، ارقد في سلام".

ولعب المهاجم الشاب أيضًا مع منتخب ساحل العاج على مستوى الشباب، لكنه لم يظهر في أي مباراة تنافسية منذ 14 يونيو 2019 بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

ومن جانبه نشر أتالانتا بيانًا رسميًا جاء فيه:"الرئيس أنطونيو بريكاسي وعائلة أتالانتا كلها حزينة للغاية بسبب الوفاة المفاجئة".

وتابع:"مصير قاس جدًا للحلم الذي بدأ بارتداء قميص الفريق للمرة الأولى في يناير 2019".

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وأشار النادي في بيانه إلى دور اللاعب القيادي في حسم لقب دوري الشباب وإعادته للفريق الإيطالي من جديد.

يذكر أن أتالانتا يستعد لمواجهة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.