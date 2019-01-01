ميلان يعرقل مخططات أتالانتا الأوروبية

أتالانتا يبحث عن ملعب للعب دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح باولو سكاروني، رئيس ميلان، أنه سيفكر في طلب أتالانتا لعب مبارياته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على ملعب "جيوسيبي مياتسا".

وكشفت التقارير في الأيام الماضية طلب أتالانتا من قطبي المدينة إنتر وميلان السماح له باللعب في الملعب التاريخي بسبب الإصلاحات في "أتلتيي دي أتزوري" الخاص به.

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وقال سكاروني في تصريحات للمراسلين: "لم يتصل بي عمدة ميلانو، سنفكر في الأمر، ولكن يجب أخذ رأي الجمهور في الاعتبار".

وأضاف: "جمهور ميلان عانى كفاية من عدم الذهاب للدوري الأوروبي، هذا الملعب لا ينتمى فقط للنادي، ولكن لجماهيره".

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وتحدثت التقارير أن إنتر أعطى موافقة لأتالانتا للعب على "جيوسيبي مياتسا" أوروبياً، بالإضافة لجيوسيبي سالا، عمدة ميلانو.

وأمن أتالانتا مركزه في دوري الأبطال بعد حلوله ثالثاً في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.