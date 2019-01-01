أبيدال يحلل مأساة ليفربول ويُجيب على تساؤلات مشجعي برشلونة

منها آخر مستجدات مستقبل راكيتيتش والمدرب فالفيردي

تحدث المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال للمرة الأولى عن مأساة سقوط الفريق على يد ليفربول برباعية نكراء في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وعن سبب الهزيمة المؤلمة لبرشلونة وعشاقه، والتي تسببت في حرمانه من مواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال المسؤول البارز في لجنة التعاقدات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المحسوبة على البرسا "سأتحدث أولاً عن مباراة الذهاب، ويتذكر عشاق النادي النتيجة أكثر من المباراة، كانت صعبة للغاية والنتيجة لم تكن حاسمة، وكانت أشبه بالتحذير لإمكانية حدوث أي شيء".

وأضاف "الكارثة كانت أعمق من موقف الفريق وهدف، إننا فشلنا في التسجيل، ولو تمكنا من تسجيل هدف، لما تذكر أحد ليفربول، وهذا ما كنت أفكر فيه من المدرجات، كان ينبغي علينا التسجيل".

وتابع حديثه عن المأساة "كانت مباراة مختلفة عن روما، وليفربول وروما ليسا خصمين متكافئين، وقد تعلمنا ذلك، لكن لا أحد ينسى أن الفرق كان هدفًا، وهذا الهدف كان حاسمًا بالنسبة للموسم. المسؤولية؟ أعتقد أنها موزعة على اللاعبين وطاقم التدريب، كانت حادثة وكما نعرف في كرة القدم هناك أشياء من الصعب تفسيرها".

وعن مستقبل الكرواتي إيفان راكيتيتش المحتمل رحيله في فصل الصيف بعد خروجه من حسابات فالفيردي، قال "سأتحدث معه مرة أخرى، رغم أنني تكلمت معه من قبل، لكن عليك أن تتعامل بشفافية مع اللاعبين وبين ما يفكر فيه المدرب وما يفكر فيه اللاعب".

كما تحدث عن مواطنه عثمان ديمبلي الذي يعاني الأمرين مع لعنة الإصابات منذ قدومه من بوروسيا دورتموند ليعوض رحيل نيمار جونيور، وعنه قال "عندما جاء طلبت منه أن يتعامل معي بشفافية، وعندما طلبت منه أن يخبرني عما إذا كان قد بذل كل ما في وسعه ليكون أساسيًا في الفريق، قال لا لأشياء كثيرة يفتقدها مثل اللغة"ز

وتابع "قلت له. أنا هنا وكل ما تحتاجه أخبرني به وسأحيله إلى المدرب وسأساعدك، ثم بعد ذلك تعرض لبعض الإصابات التي أبعدته عن الفريق".

في الوقت ذاته، دافع عن مواطنه الآخر أنطوان جريزمان قائلاً "ليست مسألة غيرة نجوم (ميسي وجريزمان)، عندما تتحدث عن المواهب فأنت بطبيعة الحال تتحدث عن نجوم، وهذه ليست مجاملة، وبالنظر لهما داخل الملعب، سنجد أحدهما يلعب على الطرف الأيمن والآخر على الجهة اليمنى، ولكل منهما دور مختلف، وجريزمان أخبرني بأنه لا يعاني من مشكلات وأنه من الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت للتكيف مع الفريق".

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ومن التساؤلات الأخرى التي أجاب عليها أبيدال "من هو مدرب برشلونة القادم؟ بالتأكيد فالفيردي لأنه مرتبط بعقد معنا، ومعلومة كومان يعرفها الجميع، لكن القرار ليس قراره بل قرار النادي، وفي الوقت الراهن نحن ندعم المدرب وأتواصل معه لأبلغه عن الوضع وكيف يفكر اللاعبون ومراقبة عمله، وإذا تطلب الأمر تدخل النادي، سنكون مستعدين".