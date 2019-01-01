أبيدال يعلق على فشل برشلونة بضم رابيو

اللاعب رحل إلى يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إيريك أبيدال، السكرتير الرياضي لبرشلونة، تعجبه من فشل انتقال اللاعب الفرنسي أدريان رابيو لناديه وتفضيله الانتقال ليوفنتوس.

رابيو انتقل هذا الصيف مجاناً لصفوف الفريق الإيطالي رغم التقارير عن وجود اتفاق بينه وبين برشلونة.

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وقال أبيدال في تصريحات نقلتها "لو باريسيان": "صراحة لا أعرف، كان على قائمة برشلونة للانتقالات ولكنه اختار يوفنتوس".

وأكمل: "لا أعرف الأسباب وراء قراره، ربما هي رياضية أو مادية، هذا أمر أجهله".

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وكان رابيو قد رحل عن صفوف بي إس جي يونيو الماضي مجاناً بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي وعدم تجديده.

تحدثت التقارير أن رابيو وقع مع يوفنتوس مقابل راتب موسمي في حدود الثمانية ملايين يورو، بالإضافة لحوافز إضافية.