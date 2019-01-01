أبو ريدة يوجه بضرورة فتح قناة اتصال مع ليفربول للاطمئنان على صلاح

نجم الريدز خرجمحمولًا للإصابة أمام نيوكاسل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال المنتخب المصري في انتظار التقرير الطبي لنجمه محمد صلاح؛ المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس.

صلاح خرج مصابًا خلال مواجهة الريدز أمام نيوكاسل، أمس السبت، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت إصابة نجم الفراعنة خلال شوط اللقاء الثاني، حيث اصطدم بقدم حارس نيوكاسل في كرة هوائية، سقطت على إثرها أرضًا وخرج محمولًا لإجراء الإسعافات.

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ووجه هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بفتح قناة اتصال دائمة مع صلاح ونادي ليفربول من أجل الوقوف على حالته وطمأنة محبيه من جمهور الكرة المصرية.

أبو ريدة طالب كذلك بضرورة مد اللاعب بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم الكروي، كما طالب محمد أبو العلا؛ طبيب المنتخب، بتقديم تقرير عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي للريدز.

يذكر أن صلاح كان قد سجل هدفًا بالأمس في فوز ليفربول بالمباراة بثلاثية مقابل هدفين، ليتصدر قائمة هدافي الموسم برصيد 22 هدفًا.