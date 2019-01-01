أبو ريدة مهنئًا صلاح: إنجازك فأل حسن قبل كأس أفريقيا

محمد صلاح ثالث عربي يحصل على لقب دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بعد حصده للقب دوري أبطال أوروبا.

الريدز توجوا أبطالًا لأوروبا بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي بثنائية نظيفة، في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

وسجل المحترف المصري أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، احتسبت للمسة يد داخل المنطقة، بينما سجل أوريجي الهدف الثاني.

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وقال أبو ريدة في برقيته، وفقًا لما نقله الحساب الرسمي للاتحاد المصري، موجهًا حديثه لصلاح: "هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم، وأتمنى أن يكون فألًا حسنًا لنا جميعًا في قيادتك لمنتخب مصر للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأوضح رئيس الجبلاية أنه يتقدم بهذه التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكل العاملين به والملايين من محبي كرة القدم وعشاق منتخب مصر.

يذكر أن نجم الفراعنة يعد ثاني عربي يتوج بذات الأذنين، حيث حصل عليها من قبل الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.