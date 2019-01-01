أبو ريدة: ملاعب أمم أفريقيا ستكون جاهزة في منتصف مايو وهذا ما يهمنا

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف عن الموعد النهائي لافتتاح الملاعب التي تستضيف كأس أمم أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الموعد النهائي الذي سيكون فيه جميع الملاعب التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية جاهزة.

وأقيمت اليوم، قرعة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الصيف الجاري، أمام أهرامات الجيزة.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "قررنا إقامة القرعة، في مكان تاريخي ليس موجوداً في أي منطقة في العالم، كان تحدي لنا ان تكون القرعة في مكان مفتوح ونجحنا في هذا".

وواصل: "ما يهمنا في مصر هو ان يكون جميع ضيوفنا سعداء، خلال تواجدهم أثناء فترة البطولة، ومن سيعطي مجهوداً أكثر في الملعب سيكون لديه الحظوظ أكبر في الفوز".

الملاعب التي ستقام عليها مباريات كأس الأمم الإفريقية.🏟️



المجموعة الأولى- ستاد القاهرة

المجموعة الثانية- ستاد الاسكندرية

المجموعة الثالثة- ستاد السلام

المجموعة الرابعة- ستاد الدفاع الجوي

المجموعة الخامسة- ستاد السويس

المجموعة السادسة- ستاد الاسماعيلية#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/xcsk90N2NJ — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "إن شاء الله كافة الملاعب، ستكون جاهزة يوم 15 مايو القادم، بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية".