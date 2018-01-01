أبو ريدة: مصر ستتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا 2019

هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد على أن مصر ستتقدم لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بشكل نهائي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، عن أن مصر ستتقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل استضافة كأس أمم إفريقيا 2019.

الاتحاد الإفريقي كان قد سحب تنظيم أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية البنية التحتية قبل انطلاق البطولة بأكثر من 6 أشهر.

أبو ريدة قال خلال تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "مصر قررت بشكل نهائي، التقدم للحصول على حق التنظيم لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019".

أمير مرتضى 🗣️ : نحن في الزمالك الإدارة أو مشجعين، نتمنى جاهزية الكل للحصول على البطولات الصعبة التي بها منافسة pic.twitter.com/y7CWwxb16o — جول مصر (@goaleg) December 13, 2018

أبو ريدة شدد على أهمية استضافة حدث كبير مثل كأس أمم إفريقيا، وعلى أن مصر قادرة على استضافة البطولة عبر ملاعبها وأراضيها.

يأتي ذلك بعدما أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه جاري التنسيق بين هاني أبو ريدة والاتحاد الإفريقي لتحديد موقف مصر النهائي.

المغرب اعتذرت عن الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019، بعدما كانت المرشح الأبرز لتنظيم البطولة بعد سحبها من الكاميرون.