أبو ريدة للاعبي المنتخب: ابتعدوا عن مواقع التواصل وانشغلوا بإسعاد المصريين

المنتخب المصري يخوض الجولة الثانية بكأس أفريقيا غدًا الأربعاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المران المسائي للمنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الكونغو غدًا.

الفراعنة اختتموا تدريباتهم على استاد الكلية الحربية، قبل أن يلاقوا الكونغو في تمام العاشرة من مساء الغد، في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

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وأوضح الموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن أبو ريدة تحدث مع عدد من نجوم الفريق قبل المران، وطالب أحمد المحمدي؛ قائد الفريق، بضرورة ابتعاد جميع اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية وعدم الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، مشددًا على ضرورة التركيز والانشغال بكيفية إسعاد الشعب المصري عن طريق النتائج الجيدة والأداء المتميز.

ووعد لاعبو المنتخب المصري رئيس الجبلاية بتقديم عرض جيد خلال لقاء الغد، بجاني اقتناص الثلاث نقاط.

يذكر أن الفراعنة استهلوا مشوارهم في البطولة بتحقيق الفوز أمام زيمبابوي بهدف وحيد، سجله محمود حسن "تريزيجيه"، بينما هزمت الكونغو أمام أوغندا بثنائية نظيفة.