أبو ريدة وشوبير يستقبلان أحمد أحمد باتحاد الكرة

رئيس الاتحاد الإفريقي ضيفًا على اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقبل هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مقر اتحاد الكرة في الجزيرة.

وكان عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قد استقبل أحمد أحمد مساء أمس الأربعاء.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الإفريقي، كلًا من هاني أبو ريدة، ونائبه أحمد شوبير، وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح، عضوي مجلس الإدارة.

بيان من اتحاد الكرة يؤكد على الإلتزام بالتراخيص كشرط للمشاركة الأفريقية⭕️ pic.twitter.com/LrftH6DgrD — جول مصر (@goaleg) February 21, 2019

أحمد أكد خلال الزيارة على الدور الكبير الذي يلعبه هاني أبو ريدة على مستوى الكرة الإفريقية، وبالمجهود الذي يبذله.

وعبر رئيس الاتحاد الإفريقي عن ثقته في الاتحاد المصري وخبراته، في تنظيم البطولات الكبر، وذلك في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

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وشدد أحمد أحمد على التعاون الكامل بين الاتحاد الإفريقي ونظيره المصري، من أجل إنجاح البطولة القارية.