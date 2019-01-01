أبو ريدة: سنقاتل للتتويج بكأس الأمم.. ولا أرغب في رئاسة كاف

أبو ريدة يكشف تفاصيل جديدة عن تنظيم كأس الأمم وزي منتخب مصر

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن ما تردد حول رغبته في تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة.

وتربط أبو ريدة علاقة قوية مع أكبر المسؤولين بالاتحادات الإفريقية لكرة القدم، مما يجعله مرشحًا هامًا في حالة رغبته بتولي رئاسة الاتحاد.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يطمع في منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلفًا لأحمد أحمد الرئيس الحالي. اختيارات المحررين قبل ميسي.. أساطير زاملت بواتينج صفقة برشلونة في سوق انتقالات يناير 2019

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وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقي الذي سيقام في مصر، سيكون 20 دقيقة وعن طريق الأضواء وليس بكثرة المتواجدين في الملعب خوفًا على أرضية الملعب.

وأضاف: "سنعلن عن الشركة الراعية لملابس المنتخب، حيث سيرتدي زي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 منذ مارس المقبل".

وتابع أبو ريدة تصريحاته: "اتحاد الكرة سيقاتل من أجل تتويج المنتخب البطولة، وأن عدم تحقيق اللقب سيفسد التنظيم".

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وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا حيث حصلت بلاد الفراعنة على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.