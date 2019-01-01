أبو تريكة يهنئ صلاح مقدماً بالكرة الذهبية

النجمان التقيا عقب التتويج مباشرةً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هنأ محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل ومحلل قنوات beIN Sports، مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب أبو تريكة عبر تويتر:"ألف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوروبي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".

وكان صلاح قد سأل عن مكان تواجد أبو تريكة في ختام لقائه مع مراسل القناة ذاتها، في نهاية المباراة التي سجل هدفها الأول في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء.

وتغلب الريدز على توتنهام هوتسبر بهدفين دون رد، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه.

يذكر أن صلاح بات مرشحاً قوياً لجائزة الكرة الذهبية عقب تتويجه بطلاً لأوروبا وهدافاً للبريميرليج.