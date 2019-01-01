أبو تريكة يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل

أبو تريكة يتذكر مواقف مع ثابت البطل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أحيى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، ذكرى وفاة حارس مرمى القلعة الحمراء التاريخي، ثابت البطل، اليوم الإثنين، بكلمات مؤثرة حيث ذكر بعض كلماته قبل الوفاة.

وتواجد ثابت البطل في الجهاز الفني للأهلي، وقت ما تواجد تريكة في القلعة الحمراء وربطته معه ذكريات كثيرة.

وقال أبو تريكة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحل الكابتن ثابت البطل، ومازالت ذكراه يُحيها عشاقه من كل مكان، بعدما جسد بتاريخه ومبادئه اسطورة خالدة بين جدران النادي الأهلي، جعلته راسخًا شامخًا في قلوب الجماهير بعدما رحل".

وأضاف: "وصدق حين قال قبل وفاته بيوم واحد عن سبب تواجده في النادي وهو مريض: لو مشيت من هنا أتعب أكتر".

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ويعد ثابت البطل من الحراس التاريخيين للنادي الأهلي بشكل خاص وللكرة المصرية بشكل عام، بعدما قدمه خلال سنوات تواجده داخل المستطيل الأخضر.