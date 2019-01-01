أبو تريكة معلقًا على هزيمة الأهلي: يستطيع النهوض بكل بساطة

الماجيكو اشتاق للقلعة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على هزيمة الشياطين الحمر الثقيلة أمام صن داونز، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة أكثر قوة.

الشياطين الحمر تلقوا هزيمة ثقيلة أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكتب تريكة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقًا إليه ….. نحن نحب ونعشق النادي، لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة".

وأضاف: "النادي الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم … نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".

اشتاق الى النادي الاهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقا اليه ..... نحن نحب ونعشق النادي لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة .النادي الاهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم ...نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الاهلي ... — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) ٦ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على استاد الجيش بالسويس.