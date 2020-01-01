أبو تريكة عن هدفه في الصفاقسي: أحلى يوم بالتاريخ .. عظيم يا أهلي

محمد أبو تريكة يعلق على تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2006.

علق محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج القلعة الحمراء ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2006، على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

أبو تريكة سجل هدف تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2006، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف لمثله، ليسجل تريكة هدف قاتل بالملعب الأولمبي برادس.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ملخص قصير لمباراة الأهلي والترجي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ورد محمد أبو تريكة على الملخص قائلًا: "أحلى يوم في التاريخ، يا أهلي يا عظيم".

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تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2006 كان اللقب الخامس في تاريخ القلعة الحمراء، حيث حقق بعدها اللقب 3 مرات أعوام 2008 و 2012 و 2013.

أحلي يوم فى التاريخ ... يا أهلي يا عظيم 🙏👍 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 18, 2020

وتأهل الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 التي أقيمت في اليابان، ونجح في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد تقديم مستوى رائع.