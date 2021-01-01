أبو تريكة بعد الهزيمة من بايرن ميونخ: "الأهلي لما يخسر .. بنحبه أكتر"

تريكة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس

علق محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على هزيمة المارد الأحمر بثنائية أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم.

الأهلي قدم مستوى أكثر من ممتاز أمام بايرن ميونخ، خاصًة في النصف الثاني من اللقاء وكان قادرًا على هز شباك البافاري ولكن لم يحالفهم الحظ.

وأكد تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يحب الأهلي في جميع الأحوال حتى في وقت الهزيمة.

وقال نجم منتخب مصر السابق: "احنا بنحب الأهلي..ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه أكتر وأكتر ..على الحلوة وعلى المره معاه".

ووجه تريكة رسالة هامة للغاية قبل المواجهة المرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، قائلًا: "في انتظار ميدالية (المركز الثالث) يا أبطال".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، الخميس المقبل على استاد المدينة التعليمية.