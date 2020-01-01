أبو تريكة: الأهلي قدره البطولات .. في انتظار السوبر

نجم الأهلي السابق يوجه التهنئة ويمازح أفشة.

وجه محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، التهنئة إلى ناديه وجماهيره، بعد التتويج ببطولة كأس مصر، وتحقيقه الثلاثية، بعد الفوز بالدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي توج بكأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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أبو تريكة كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء نصها الآتي: "الأهلي ملك البطولات، ثلاثية دوري وإفريقيا وكأس، مبروك يا أهلي إحنا قدرنا البطولات، الحمد لله".

وداعب أبو تريكة، لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، بسبب إهداره لركلة الترجيح الخامسة، والتي كانت ستحسم اللقب مبكرًا، حيث قال له: "أفشة بيه ولا يهمك، رصيدك يسمح".

ونجح الأهلي في التتويج ببطولة كأس مصر، بعد الوصول إلى المباراة النهائية على حساب الاتحاد السكندري، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يتوج الأهلي بلقب كأس مصر للمرة 37 في تاريخه، ليعزز صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجًا بهذا اللقب، بفارق 10 بطولات عن الزمالك أقرب منافسيه.