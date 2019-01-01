أبو تريكة: أخيرًا سنرى بطل غير ريال مدريد وكان يجب تقديم موعد المباراة

محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري المعتزل يؤكد على صعوبة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل على صعوبة مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين كل من ليفربول وتوتنهام التي تقام في العاصمة الإسبانية مدريد بعد قليل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أبو تريكة عبر "بي ان سبورتس" وأكد خلالها أن موعد المباراة بعيد للغاية عن وقت انتهاء مباريات النصف نهائي.

وقال أبو تريكة: "كنت أفضل إقامة المباراة النهائية بعد نصف النهائي بشكل مباشر، وفارق الـ 21 يوم بين الدورين كبير للغاية".

وأضاف: "تلك المواجهة تستنزف الكثير من المشاعر الخاصة باللاعبين، وأخيرًا سنرى بطلًا جديدًا بعد ريال مدريد، الفرقين قدما مستويات طيبة وموسم كبير سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا".

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واختتم: "التحضير للمباريات النهائية يحتاج أمورًا مختلفة عن بقية الموسم، والنجوم سيكون لهم دورًا كبيرًا في مواجهة اليوم، كما أن مباراة اليوم تشهد مواجهة بين أفضل مدربين في العالم في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن النهائي هو الثالث ليورجن كلوب في دوري أبطال أوروبا والأول على الإطلاق للمدرب ماوريزيو بوتشيتينو.