كأس العالم للأندية

صور .. تريكة في المدرجات لمساندة الأهلي أمام بايرن ميونخ

كتبت | زهيرة عادل
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Mohamed Aboutrika
الماجيكو يساند الشياطين الحمر في مونديال الأندية

أوفى محمد أبو تريكة؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، بوعده لجماهير النادي، وحضر لمساندة الفريق من المدرجات خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني.

المارد الأحمر؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، يلتقي حاليًا على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بالبافاري؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020.

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ويحضر تريكة المباراة من مدرجات التالتة شمال، رفقة الرابطة الأهلاوية بالدوحة، لكن الجماهير لم تتمكن من مصافحته، على إثر الإجراءات الاحترازية المشددة.

لم يتمكن أبو تريكة من زيارة بعثة الأهلي في فندق الإقامة، في ظل الاحترازات الطبية المشددة من اللجنة المنظمة، تجنبًا لإصابة أي فرد بفيروس كورونا.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي المونديال بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن، بتيجريس أونال المكسيكي في النهائي، المقرر إقامته في 11 من الشهر الجاري، على يواجه الخاسر، بالميراس البرازيلي لتحديد صاحب المركز الثالث.

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