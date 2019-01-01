أبطال أفريقيا - مازيمبي أول المتأهلين لنصف النهائي بالإطاحة بسيمبا

بطل أفريقيا 2010 ينتظر الترجي أو القسنطيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف مازيمبي الكونغولي أول بطاقة تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز أمام سيمبا التنزاني برباعية مقابل هدف وحيد، في إياب ربع النهائي.

المباراة أقيمت على ملعب الفريق الكونغولي، لكن افتتح التسجيل بها الضيوف في الدقيقة الثانية مسجلين هدفهم الوحيد، عن طريق إيمانويل أوكوي.

وأدرك شونجو كاباسو التعادل لمازيمبي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف إيليا ميشكاك الهدف الثاني في الدقيقة 38.

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وفي الدقيقتين 62 و75 من عمر المباراة، جاء الهدفين الثالث والرابع لمازيمبي عن طريق تريسور مبوتو مابي وجاكسون موليكا.

لقاء الذهاب بتنزانيا كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم مازيمبي تأهله بفوزه على أرضه.

وينتظر أن يلاقي مازيمبي الفريق الفائز من مواجهة الترجي التونسي والقسنطيني الجزائري، التي تقام مساء اليوم.

يذكر أن الفريق الكونغولي كان قد توج بطلًا لدوري الأبطال مرة واحدة عام 2010، بتغلبه على الترجي بسدادسية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.