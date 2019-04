أبطال أفريقيا - الوداد يكتسح هورويا بخماسية ويتأهل لنصف النهائي

تأهل الوداد المغربي؛ حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2017، إلى نصف نهائي البطولة باكتساح هورويا الغيني بخماسية نظيفة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، بإياب ربع النهائي.

أهداف وداد الأمة جاءت متتالية، افتتحها وليد الكرتي بهدفين في الدقيقتين 20 و30 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط نفسه، أضاف عبد اللطيف نصير الهدف الثالث في الدقيقة 34.

بالشوط الثاني، سجل محمد ناهيري الهدف الرابع في الدقيقة 59، وأخيرًا الهدف الخامس في الدقيقة 85 عن طريق رشيد حسني.

الفوز أنهى حلم هورويا بالبطولة، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المنتظر أن يلاقي الوداد في نصف النهائي، صن داونز الجنوب أفريقي، الذي أقصى الأهلي المصري بالتغلب عليه بنتيجة تاريخية 5-1.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #WACHAC pic.twitter.com/9FaqmNy9IT