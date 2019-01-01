أبطال أفريقيا | فيديو - الترجي إلى نصف النهائي بالإطاحة بالقسنطيني

باب سويقة في ملاقاة مازيمبي بنصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الترجي التونسي؛ حامل اللقب، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على القسنطيني الجزائري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب رادس، بإياب ربع النهائي.

هدف اللقاء الأول جاء من نصيب باب سويقة في الدقيقة 23 من ركلة ثابتة، سددها سعد بقير بشكل رائع، سكنت يسار حارس مرمى السنافر.

هدف ⚽️ سعد بقير يشعل مدرجات ملعب رادس 💥



الترجي 1 شباب قسنطينة 0#CAFCL pic.twitter.com/MSzU7bHxQA — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف بقير الهدف الثاني في الدقيقة 27 من تسديدة من على قوس منطقة الـ18 بعدما وصلت الكرة له من تشتيت خاطئ من مدافع قسنطيني.

هدف ⚽️ يا لها من تسديدة! سعد بقير يعود ويهز الشباك بالثاني في غضون 4 دقائق👌



الترجي 2 شباب قسنطينة 0#CAFCL pic.twitter.com/4JdFBVjLlH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩

هدف السنافر الوحيد جاء في الدقيقة 62 من تسديدة رائعة بأقدام باهمبولا من داخل منطقة الجزاء.

هدف ⚽️ ريمونتادا في الطريق؟ باهامبولا يقلص النتيجة لمصلحة الضيوف!



الترجي 2 شباب قسنطينة 1#CAFCL pic.twitter.com/0S96gxvpeH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩

وأنهى فرانك كوم التهديف في المباراة بالهدف الثالث للترجي في الدقيقة 86 من رأسية بعد متابعة جيدة لتسديدة من ركلة ثابتة، اصطدمت بالعارضة ثم وصلت لكوم ليردها في الشباك برأسية.

هدف ⚽️فرانك كوم يقضي على آمال السنافر بالثالث!



الترجي 3 شباب قسنطينة 1#CAFCL pic.twitter.com/faqiyPRF2y — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩

لقاء الذهاب بالجزائر كان قد انتهى بفوز الترجي بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل الترجي بفوز بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبهذا يودع السنافر البطولة الأفريقية، فيما يلاقي باب سويقة، مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير فريق سيمبا التنزاني.