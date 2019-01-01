أبطال أفريقيا | فيديو - الترجي إلى نصف النهائي بالإطاحة بالقسنطيني
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
خطف الترجي التونسي؛ حامل اللقب، بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على القسنطيني الجزائري بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب رادس، بإياب ربع النهائي.
هدف اللقاء الأول جاء من نصيب باب سويقة في الدقيقة 23 من ركلة ثابتة، سددها سعد بقير بشكل رائع، سكنت يسار حارس مرمى السنافر.
هدف ⚽️ سعد بقير يشعل مدرجات ملعب رادس 💥— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩
الترجي 1 شباب قسنطينة 0#CAFCL pic.twitter.com/MSzU7bHxQA
وأضاف بقير الهدف الثاني في الدقيقة 27 من تسديدة من على قوس منطقة الـ18 بعدما وصلت الكرة له من تشتيت خاطئ من مدافع قسنطيني.
هدف ⚽️ يا لها من تسديدة! سعد بقير يعود ويهز الشباك بالثاني في غضون 4 دقائق👌— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩
الترجي 2 شباب قسنطينة 0#CAFCL pic.twitter.com/4JdFBVjLlH
هدف السنافر الوحيد جاء في الدقيقة 62 من تسديدة رائعة بأقدام باهمبولا من داخل منطقة الجزاء.
هدف ⚽️ ريمونتادا في الطريق؟ باهامبولا يقلص النتيجة لمصلحة الضيوف!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩
الترجي 2 شباب قسنطينة 1#CAFCL pic.twitter.com/0S96gxvpeH
وأنهى فرانك كوم التهديف في المباراة بالهدف الثالث للترجي في الدقيقة 86 من رأسية بعد متابعة جيدة لتسديدة من ركلة ثابتة، اصطدمت بالعارضة ثم وصلت لكوم ليردها في الشباك برأسية.
هدف ⚽️فرانك كوم يقضي على آمال السنافر بالثالث!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٣ أبريل ٢٠١٩
الترجي 3 شباب قسنطينة 1#CAFCL pic.twitter.com/faqiyPRF2y
لقاء الذهاب بالجزائر كان قد انتهى بفوز الترجي بثلاثية مقابل هدفين، ليتأهل الترجي بفوز بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.
وبهذا يودع السنافر البطولة الأفريقية، فيما يلاقي باب سويقة، مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بعدما أقصى الأخير فريق سيمبا التنزاني.
STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL #ESTCSC pic.twitter.com/w7qOZMCMjY— CAF (@CAF_Online) ١٣ أبريل ٢٠١٩