أبطال أفريقيا - أهلي بني غازي يودع والوداد يتأهل بصعوبة رفقة القسنطيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم فريقا الوداد المغربي والنادي القسنطيني الجزائري، اليوم السبت، تأهلهما إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وإن كان تأهل الأول جاء بصعوبة.

وداد الأمة تلقى الهزيمة أمام جراف دي داكار السنغالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالسنغال في إياب دور الـ32.

سجل الفريق السنغالي ثلاثيته في الدقائق 16 و50 و90 عن طريق يوسوفا وباب ساو وسيديبي، بينما جاء هدف الوداد من ضربة جزاء في الدقيقة 60، سددها محمد أوناجم.

الفريق المغربي كان قريبًا من وداع البطولة، لولا فوزه في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ليصعد بالتعادل 3-3 ذهابًا وإيابًا، بأفضلية التسجيل خارج الديار.

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أما القسنطيني الجزائري، ففاز خارج أرضه بثنائية نظيفة أمام فييرس الأوغندي، سجلهما عادل جعبوط ومحمد بن شريفة في الدقيقتين 63 و70 من عمر المباراة.

الفريق الجزائري كان قد انتصر في الذهاب على أرضه كذلك بهدف وحيد، ليتأهل إلى دور المجموعات بأريحية.

فيما ودع أهلي بني غازي الليبي البطولة، وتحول للعب في الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خسر أمام صن داونز الجنوب أفريقي برباعية نظيفة.

أحرز أهداف صن داونز سيرينو وجيريمي بروكي ولافور وخوسي ميزا في الدقائق 34 و43 و50 و81.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.