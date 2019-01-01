أبطال آسيا - ريمونتادا الكويت تهزم الوحدات الأردني ليصعد للملحق المؤهل للمجموعات

الكويت في مواجهة ذوب أصفهان بالدور المقبل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حوّل الكويت الكويتي تأخره أمام الوحدات الأردني إلى فوز بثلاثية مقابل هدفين، بالدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، على استاد الملك عبد الله الثاني.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق حمزة على الدردور، وعزز سعيد مرجان من تقدم الوحدات بهدف ثاني في الدقيقة 31.

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أما الضيوف فبدأت عودتهم للقاء في الدقيقة 39 بهدف فيصل الحربي ثم بعدها بأربع دقائق أدرك اللاعب نفسه التعادل للكويت من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 68 خطف جمعة سعيد الفوز للفريق الكويتي مسجلًا الهدف الثالث.

الفوز منح الكويت بطاقة التأهل للملحق المؤهل لدور المجموعات، حيث يلاقي ذوب آهان أصفهان الإيراني في 12 من فبراير الجاري.