أبطال آسيا – ذوب آهن يقترب من التأهل بعد ثنائية الوصل

الفريق الإيراني وضع قدماً ونصف في الدور القادم من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط الوصل في فخ الهزيمة، بهدفين دون رد من ذوب آهن الإيراني في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

علي رضا تشيرغالي افتتح أهداف المباراة لصالح الفريق الإيراني، بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وبعد مرور ربع ساعة أضاف أمير أرسلان الهدف الثاني، لفريق بعد عرضية مقوسة من الجانب الأيسر قابلها بلمسة رأسية في الشباك.

وبعد نتيجة اليوم، يستمر الوصل في تذيل المجموعة بثلاث نقاط، بينما حافظ ذوب آهن على صدارة المجموعة، وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي لديه ست نقاط، وفي المركز الثالث يحل الزوراء العراقي بأربع نقاط.

الجدير بالذكر أن الجولة القادمة من البطولة تقام يوم 7 مايو القادم، وفيها يلعب الزوراء مع ذوب آهن في كربلاء، ويستضيف النصر نظيره الوصل.