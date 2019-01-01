أبطال آسيا - الوحدة الإماراتي يستهل مشواره بالهزيمة ويفشل في الثأر من لوكوموتيف

النتائج المخيبة للوحدة أمام الفريق الأوزباكي مستمرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خسر الوحدة الإماراتي أولى ثلاث نقاط له بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، بالهزيمة أمام لوكوموتيف الأوزباكي بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير.

أصحاب الأرض نجحوا في استغلال أولى الفرص التي أتيحت لهم وأحرزوا منها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، من رأسية تيمورخوجا، بعدما هيأت رأسية له داخل منطقة الجزاء، سددها في المرمى برأسه اصطدمت بالعارضة، لترتد له مرة أخرى ويتبعها برأسية ثانية، سكنت الشباك هذه المرة.

5’ هدددف!!! تيمورخوجا ينجح في تسجيل أول أهداف #دوري_أبطال_آسيا 2019 بعد منحه أصحاب الأرض التقدم في النتيجة 1-0.

يالها من بداية للوكوموتيف!#لوكوموتيف_الوحدة — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) ٤ مارس ٢٠١٩

وأتيحت فرصة خطيرة بعدها بدقائق للأرجنتيني تيجالي؛ نجم الوحدة، لإدراك التعادل بعدما وصلت الكرة تحت أقدامه أمام المرمى الخالي من عرضية من ضربة ركنية، لكنها مرت بغرابة شديدة من أمامه لتخرج إلى ضربة مرمى.

القائم تعاطف مع الضيوف ومنع هدف محقق للوكوموتيف في الدقيقة 16، متصديًا لتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتحسن أداء الوحدة في شوط اللقاء الثاني، وسيطر على الكرة بشكل أكبر، وكاد أن يفعلها تيجالي بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء بدوران ليسددها قوية، لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 78.

ومن ركلة ثابتة، أضاف أسلوم توختاجاييف الهدف الثاني للوكوموتيف، سددها على يمين الشامسي؛ حارس الوحدة، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن شباكه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لأصحاب الأرض.الفوز منح الفريق الأوزباكي صدارة المجموعة الثانية، ويتذيل الوحدة جدول الترتيب، وفي انتظار المواجهة الأخرى بالمجموعة بين الريان القطري واتحاد جدة السعودي، المقرر إقامتها مساء اليوم.

يذكر أن لوكوموتيف كان قد هزم الوحدة أيضًا في دور المجموعات بالنسخة الماضية، في الذهاب بخماسية نظيفة والإياب برباعية مقابل هدف وحيد.