أبطال آسيا النصر يواصل السقوط ويخسر من ذوب آهن في الوقت القاتل

النصر خسر في أول مباراتين له بدوري أبطال آسيا

سقط النصر السعودي، في فخ الخسارة من نظيره ذوب آهن الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطل آسيا.

افتتح النصر أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق جوليانو بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وبعد نصف ساعة من انطلاق الشوط الأول، تمكن محمد مهدي من خطف هدف التعادل، بعد ركلة حرة قابلها برأسية في شباك العالمي.

وقبل نهاية الشوط الأول، بدقائق استطاع وحيد زاده تسجيل الهدف الثاني للفريق الإيراني، بعد خطأ من دفاع النصر، استغله اللاعب ووضع الكرة في الشباك.

مطلع الشوط الثاني، كان أكثر إثارة لصالح النصر وأهدر أكثر من فرصة محقق حتى الدقيقة 52 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النصر تقدم لها عبد الرزاق حمد الله، ولكن الحارس تصدى لها، قبل أن يطلب الحكم إعادتها ويشهر البطاقة الصفراء للحارس.

وأعاد حمد الله تنفيذ الركلة ووضعها ببراعة في الشباك معلناً عن هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للنصر، تقدم لها اللاعب المغربي ولكن هذه المرة يسددها بعيداً عن المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، من رمية تماس لصالح الفريق الإيراني، وصلت إلى منطقة جزاء النصر لتصل إلى أمير رسلان الذي بلمسة رأسية وضعها في الشباك.