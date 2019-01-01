أبطال آسيا – الأهلي يسقط خارج الأرض بهدف من باختاكور

الأهلي فشل في التسديد على مرمى أصحاب الأرض طيلة اللقاء

فيسبوك تويتر بلال محمد

سقط الأهلي في فخ الهزيمة، أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في إطار ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الماضية، بهدفين نظيفين على حساب السد القطري سجلهما عمر السومة.

الأهلي قدم مباراة ضعيفة فنياً، حيث لجأ مديره الفني فوساتي إلى اللعب بطريقة دفاعية وسط اعتراضات من جمهور الراقي، فلم تظهر أي ملامح خطورة للراقي طيلة أحداث اللقاء.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، دون تشكيل أي خطورة من الجانبين، ولكن تغير الحال قليلاً مع بداية الشوط الثاني.

نجح مارات بيكمايف في خطف هدف التقدم لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 62 من ركلة حرة، قام بتسديدها بقوة في الشباك.

لم تتغير طريقة لعب الأهلي حتى بعد هدف باختاكور، ولم يشكل أي خطورة حقيقة على مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بدقائق تألق محمد العويس ونجح في منع هدفاً محققاً لصالح باختاكور، بعد عرضية من الجهة اليمنى قابلها المهاجم بلمسة واحدة وكادت أن تدخل الشباك لولا تألق العويس.