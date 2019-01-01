أبطال آسيا – الأهلي يرفض الخروج ويتغلب على باختاكور في الوقت القاتل

الأهلي يواجه الهلال في دور الـ 16 من البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض الأهلي الخروج من دور المجموعات من البطولة الآسيوية، وتغلب على باختاكور الأوزبكي وخطف منه بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وضرب الأهلي موعداً مع نظيره الهلال السعودي، في ثمن نهائي البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني، في المجموعة الرابعة.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة، منذ بدايتها، وسط تراجع من الضيوف، دون خطورة حقيقية على أي من المرميين.

وفي الدقيقة 28 ظهرت أولى الهجمات الخطرة، وكانت من نصيب عبد الفتاح عسيري، بعدما دخل على منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وسدد ولكن القائم أبعد الكرة.

وفي الدقيقة 64 تألق محمد العويس، حارس مرمى الأهلي وحافظ على نظافة مرماه بعد تصديه لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد خمس دقائق، رد عمر السومة على هجمة الضيوف، بالهدف الأول لفريقه بعد عرضية من دجانيني قابلها المهاجم السوري برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 77، كاد كوزاك أن يعادل النتيجة لصالح باختاكور، بتسديدة قوية ولكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، سجل إيجور سيرجيف هدف التعادل لفريق، بعد انطلاقة من كوزاك ثم تمريرة ليجور الذي وضعها بدوره في الشباك.

وكادت المباراة تسير لصالح باختاكور، حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أشعل عبد الرحمن غريب ملعب اللقاء بهدف تقدم الراقي من جديد بتصويبة قوية من الجانب الأيمن سكنت الشباك.