أبرزهم أوزيل - أرسنال يعلن عودة 6 مصابين قبل مواجهة وست هام

دفعة قوية للمدرب أوناي إيمري قبل المباراة الهامة ضد وست هام في ديربي لندني جديد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن عودة 6 من لاعبيه المصابين قبل مواجهة وست هام السبت القادم.

العودة الأبرز كانت للألماني مسعود أوزيل، الذي غاب عن المدفعجية في العديد من المباريات الأخيرة.

الأمر الذي دفع البعض للتكهن بقيام المدرب أوناي إيمري باستبعاده، لرغبة الإسباني في رحيل اللاعب بالميركاتو الشتوي.

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وكشف أرسنال عبر موقعه الرسمي أن أوزيل عاد بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، ليصبح جاهزاً للعب ضد الهامرز.

وعلى جانب آخر يعود أيضاً الفرنسي لوران كوسيلني، بعد معاناته من إصابة لحقت به قبل مباراة بلاكبول بكأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

ويستعيد أيضاً إيمري لخدمات الثنائي شكودران موستافي وناتشو مونريال، بعد معاناتهما من مشكلة في أوتار الركبة.

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وأما المدافع اليوناني دينوس مافروبانوس، فيعود هو الآخر أمام وست هام رفقة الإسباني هيكتور بيليرين.

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ويمتلك أرسنال حالياً 3 مصابين هم داني ويلبك وروب هولدنج المتوقع غيابهما حتى نهاية الموسم، والأرميني هينريك مخياريان المُقرر عودته الشهر القادم.

المدفعجية يخوضون مباراتهم القادمة ضد وست هام على ملعب الأخير، وهم في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ41 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.