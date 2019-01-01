أبراهام: فان دايك هو "الوحش " الذي أخشاه

تامي أبراهام يحدد المدافع الذي يخشى منه في البريميرليج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم تشيلسي الشاب تامي أبراهام إن فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في أوروبا وقلب دفاع ليفربول هو أكثر مدافع يخشاه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أبراهام في تسجيل 8 أهداف في المباريات الثمانية التي خاضها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

وفي الوقت الذي يشيد فيه الكل بما يقدمه المهاجم الصاعد، قال أبراهام إنه لم يشعر بالخوف أثناء اللعب أمام أي مدافع سوى فيرجيل فان دايك.

وأضاف: "يمكن القول بأن فان دايك هو الوحش الذي أخشاه بالحديث عن الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المدافعين هنا مميزين ولكن فيرجيل يمتلك سمات خاصة"

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وتابع: "لقد حقق إضافة قوية مع ليفربول، هو بالفعل أحد أفضل المدافعين الذين شاهدتهم في حياتي، اللعب أمامه كان بمثابة التحدي بالنسبة لي، وكان أقوى مما تخيلته قبل أن أواجهه"

يذكر أن شيلسي قد حُرم من التعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية وسوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب مخالفات في تسجيل اللاعبين الشباب، ما جعله يعتمد على لاعبي الأكاديمية ولاعبيه المعارين.