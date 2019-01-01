أبراهام: مواجهة فالنسيا الأهم في موسم تشيلسي

حسابات معقدة بين ثلاثة فرق

شدد تامي أبراهام، هداف تشيلسي، على أهمية مواجهة فريقه مع فالنسيا مساء الأربعاء لحساب دوري أبطال أوروبا.

ويحل البلوز ضيفاً على ملعب "مستايا" ضمن الجولة الخامسة، ويتساوى الفريقان مع أياكس برصيد سبع نقاط بالمجموعة الثامنة.

وقال أبراهام في مؤتمر صحفي: "نعرف أن تلك المواجهة هي الأهم حتى الآن في الموسم، لم يحدث تغيير في التدريبات، ولكن ازددنا تركيزاً".

وأتبع: "يجب أن نتكاتف بعد هزيمة مانشستر سيتي ونعطي أفضل ما نملك لنحقق الانتصار، مباراة فالنسيا ستكون كبيرة، بالنسبة للبعض مننا لعب الأبطال حلم".

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وختم: "لا نريد التوقف الآن، نريد الاستمرار والتحسن، نريد تقديم كل ما نملك بأرضية الميدان، كنا نلعب في الدرجة الأولى، والآن بالأبطال".

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وسجل أبراهام حتى الآن 11 هدفاً مع تشيلسي يقود بها صدارة هدافي الفريق، وذلك بعد عودته من الإعارة في صفوف أستون فيلا.

ويواجه أبراهام الأسبوع المقبل فريقه القيدم عندما يحل تشيلسي ضيفاً على فيلا لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.