أبراهام: لامبارد يعطينا الثقة

أبراهام يشيد بلامبارد عقب مساهمته في فوز تشيلسي على نورويتش سيتي

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قال تامي أبراهام مهاجم تشيلسي الشاب إن المدير الفني للفريق فرانك لامبارد يعطي جميع اللاعبين الثقة في أنفسهم.

وكان أبراهام قد سجل هدفين من أهداف تشيلسي الثلاثة في مرمى نورويتش سيتي السبت الماضي، في المباراة التي شهدت أول انتصار للبلوز في البريميرليج هذا الموسم.

وحول المباراة قال تامي أبراهام إن تشيلسي كان يحتاج لمثل هذا الفوز من أجل الحصول على دفعة من أجل مواصلة العمل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وأضاف: "فرانك لامبارد أسطورة لتشيلسي ووجوده هنا مهم على كافة الأصعدة، هو يعطينا الثقة اللازمة ويساعدنا كثيرًا"

وتابع: "نسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات ولا نضع سقفًا لطموحاتنا هذا الموسم، نشعر أننا نستطيع تحقيق الكثير"

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يذكر أن فرانك لامبارد كان قد اعتمد على أكثر من لاعب صاعد خلال المباريات الأخيرة، على رأسهم ميسون ماونت وتامي أبراهام.