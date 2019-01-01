أبراهام: برشلونة؟ تشيلسي لا يخشى أحدًا

تامي أبراهام يرفع راية التحدي في وجه الجميع

قال تامي أبراهام المهاجم الصاعد لنادي تشيلسي إن فريقه لا يخشى أحدًا في مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد فاز على ليل أمس بثنائية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل البلوز ثانيًا عن مجموعته رغم تساويه في النقاط مع صاحب الصدارة فالنسيا، لينتظر صدامًا قويًا مع أوائل المجموعات في ثمن النهائي.

وحول احتمالية تكرار مواجهة موسم 2018 أمام برشلونة في دور الستة عشر قال تامي أبراهام: "نحترم جميع الفرق التي من الممكن أن نواجهها في الدوري ودوري الأبطال"

وأضاف: "إذا أردت المنافسة فمن المتوقع أن تواجه جميع الأندية الكبرى، نحن كتشيلسي لا نخشى أحدًا مع احترامنا لبرشلونة ولجميع الأندية الأخرى"

وتابع: "علينا أن نؤمن بحظوظنا، لقد قدمنا مستويات كبيرة خلال الموسم الحالي ونحتاج إلى إثبات قوتنا في المرحلة المقبلة من الموسم على كافة الجبهات"

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يذكر أن تشيلسي قد غاب عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث شارك في الدوري الأوروبي وفاز بالبطولة في النهاية.