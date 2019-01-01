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مانشستر يونايتد

آينس يجدد زعمه: كان بإمكاني تقديم كل ما قدمه سولشار

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بول آينس يتحدث بأنه كان يستطيع تقديم كل ما قدمه سولشار مع مانشستر يونايتد، ولكنه يراهن على تجديد الثقة في المدرب النرويجي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

جدد بول آينس زعمه بأنه كان يستطيع فعل نفس ما قام به أولي جونار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد، ولكنه راهن على المدرب النرويجي للمستقبل هذه المرة.

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وكان بول آينس قد تحدث عقب مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام بأنه كان ليقوم بنفس ما قام به سولشار في حال تولى هو قيادة الشياطين الحمر.

وقال بول أينس إنه لا زال عند رأيه بأنه كان ليفعل نفس ما فعل سولشار، ولكنه طالب هذه المرة بتجديد الثقة في المدرب النرويجي.

وقال آينس: "سولشار فعل أكثر ما كان يفتقده مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، على الرغم من كونه بديهيًا، إلا أنه كان صعبًا في سهولته"

وأضاف: "يجب أن يحصل مانشستر يونايتد على الاستقرار في الفترة المقبلة، وهو ما سيكون مضمونًا مع سولشار، البحث عن مدرب بديل حاليًا ليس خيارًا مثاليًا"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد استعاد المركز الثالث عقب فوزه الأخير على ساوثهامبتون، في الوقت الذي استلم فيه سولشار قيادة الفريق وهو في المركز السابع.  

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