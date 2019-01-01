آل الشيخ: لم أتكفل بصفقة بوطيب ومستعد لتحمل تكاليف استقدام حكام أجانب للأهلي

مالك بيراميدز يفتح النار على لجنة المسابقات ويتهمها بالتحيز إلى الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجم تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، متهمًا إياها بعدم المصداقية وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

بيراميدز هدد بالأمس باللجوء للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي بسبب عدم خوض الأهلي حتى الآن مبارياته بالدور الأول، وعدم تحديد موعد مواجهة فريقه أمام المارد الأحمر بكأس مصر. (طالع التفاصيل)

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "في ظل ما يحدث بالدوري حاليًا، أرى مناخ غير مناسب وغير عادل، هل يوجد أي دوري في العالم أن يكون الثلاثة المتنافسون على الدوري هناك منهم اثنين لم يلعبوا بعد مباراة الدور الأول بينهما؟، لم يحدث، وطالما الدوري المصري فتح أبواب الاستثمار فلا بد أن يلتزم بقواعد الاتحاد الدولي والاستثمار، لكنني لا أرى مناخًا جيدًا بل هناك تسهيل للمراكز ما بعد الأول والثاني للالتحاق بالصدارة".

وأضاف: "في اعتقادي أن بيراميدز لن يلعب مباراة الأهلي بالدوري الثاني، قبل أن يخوض الأحمر مباراته أمام الزمالك بالدور الأول، أرى أن كل الفرق في كأس مصر لعبت مبارياتها عدا مواجهة بيراميدز أمام الأهلي إلا إذا كان الاتحاد المصري يؤجلها بسبب وجود 11 لاعبًا مصابًا بالأهلي".

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مالك بيراميدز: "استغرب من عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك حتى الآن، أي أسباب أمنية يتحدث عنها اتحاد الكرة؟، من الممكن حل الموقف بخوض اللقاء دون جماهير بدلًا من التأجيل، هناك أشياء غير واضحة، هل هم يريدون أن يعدلوا من أصحاب المركزي الأول والثاني؟".

وتطرق مالك بيراميدز للتعليق على طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراتيه أمام الزمالك وبيراميدز، حيث استكمل: "أتمنى أن يستمروا على طلبهم، وأنا مستعد أن أتحمل تكاليف الحكام الأجانب في كافة مباريات الأهلي، لأنني وقتها سوف أضمن النزاهة، وأول أمس رأينا ضربة جزاء احتسبت للأهلي مشكوك بها، حتى رمضان صبحي الذي اعترض على الحكم الرابع لا حياة لمن تنادي، وفي مباراة الزمالك أمام بيراميدز تم إلقاء كرة داخل الملعب من دكة الزمالك أفسدت هجمة مرتدة لنا، هناك أشياء غريبة تحدث".

استطرد: "الزمالك يلعب جيدًا ورئيسه يتمنى التنافس الشريف، لكن على اتحاد الكرة أن ينظم دوريين وكأسين ليريحنا من المنافسة ويمنح دوري وكأس للأهلي ويتنافس الـ17 فريقًا الآخرين على الدوري والكأس الآخرين".

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بسؤاله عن تصريحات رئيس الزمالك حول دعمه لصفقة انتقال المغربي خالد بوطيب للفارس الأبيض: "هل أنا صرحت بالتكفل بالصفقة؟، وهل الحقيقة تؤخذ من شخص آخر غير الذي سيفعل، لدي الآن بيراميدز، وإذا كنت متحيزًا للزمالك لما كانت مباراتنا أمام الزمالك انتهت بنتيجة 3-3، ولمَ أقلت الجهاز الفني لعدم راضي عن التعادل، قبل امتلاكي لبيراميدز شيء وبعده شيء آخر.

"إذا حدث أن دعمت الزمالك، فما الذي يمنعني؟، أنا رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم".

واختتم: "نواجه اتحاد كرة غير ومنظومة إعلامية غريبة، لا تعليق، إذا أراد الاتحاد المصري أن يجذب استثمارًا رياضيًا، فعليه أن يتعامل بشفافية مع الجميع، اعملوا شيء يدل على المصداقية، بالكلام لا بالأفعال".

يذكر أن الأهلي من المقرر أن يواجه بيراميدز في 28 من فبراير المقبل ضمن الجولة الـ25، بينما يلاقي الأحمر، الزمالك في 30 من مارس في المباراة المؤجلة من الدور الأول.

ويتصدر الأبيض حاليًا جدول الترتيب برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، يليه بيراميدز بـ39 نقطة من 20 مباراة ثم الأهلي في المركز الثالث بـ33 نقطة من 16 مباراة.