"آل الشيخ في رسالة غامضة: "لعبة حافة الهاوية خطر

هل يقصد آل الشيخ أحمد فتحي؟

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، اليوم الأربعاء، الجدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الرئيس الشرفي للأهلي وعد الجماهير بعقد صفقة قوية خلال الفترة المقبلة خاصًة بعد رفض أحمد فتحي التجديد بنهاية عقده.

وقد تكون كلمات تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هي موجهة لأحمد فتحي.

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وقال آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "هل مضى مع حد ؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطرة أوووي ؟! بكرة نشوف".

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وتشير التقارير مؤخرًا إلى توقيع أحمد فتحي على عقود للانضمام لفريق بيراميدز بداية من الموسم المقبلة للدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري بالإضافة إلى عدم التجديد لحسام عاشور وشريف إكرامي.