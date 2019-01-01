آل الشيخ: صفقات بيراميدز الموسم المقبل بـ800 مليون جنيه

الكتيبة الزرقاء تضم أغلى صفقات شهدتها الكرة المصرية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، عن قيمة صفقات فريقه خلال الموسم المقبل 2019-2020، مؤكدًا أنها قرابة 800 مليون جنيه مصري.

آل الشيخ كان قد اشترى نادي الأسيوطي سبورت مع نهاية الموسم الماضي، وقام بتغيير اسمه إلى "بيراميدز"، مع تسريح كافة لاعبيه والتعاقد مع صفقات جديدة، كسرت حاجز المبالغ المعتاد عليها الدوري المصري، حيث ضم أغلى صفقة في تاريخ الدوري المصري؛ البرازيلي كينو.

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وكتب مالك القلعة الزرقاء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "800 مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم القادم".

الكتيبة الزرقاء تحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة من 31 مباراة، لتنافس بقوة على اللقب مع الثنائي الأهلي والزمالك.

المارد الأحمر هو محتل الصدارة بـ70 نقطة من 30 مباراة، بينما يحل الفارس الأبيض ثالثًا بـ63 نقطة من 28 مباراة.