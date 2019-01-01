آل الشيخ: انتظروا صفقة مدوية ببيراميدز وتراجعت عن البيع لهذه الأسباب

بيراميدز لن يخرج من يد تركي آل الشيخ بشكل رسمي رغم الجدل المثار خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز، أسباب تراجعه عن بيع ناديه، مؤكدًا استشعاره بالمسؤولية تجاه الرياضة المصرية.

وأعلن مالك بيراميدز بالأمس تراجعه عن بيع النادي على الرغم من تفكيره في الأمر خلال الفترة الماضية، إثر الأزمات مع الجماهير، خاصة جمهور الأهلي.

آل الشيخ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش":"تلقيت عرضًا مغريًا وقمنا بدراسته، لكن بيراميدز منظومة بدأتها من الصفر ولها ذكريات معي، لذلك شعرت أنه من الصعب أن استغنى عنها في الفترة الحالية مهما كانت الإغراءات المادية.

"العرض كان مغريًا للغاية، لكن حبًا في مصر وحبًا في الرياضة المصرية وتطويرها، وشعرت أنه من واجبي كرئيس للاتحاد العربي أنه لا بد أن أبقى، الآن سأركز أكثر مع النادي، وسنعقد اجتماعات في الفترة المقبلة، لوضع خطة لدعم النادي، لأننا نجهز صفقة جديدة قد تكون مدوية للدوري المصري".

وتابع: "هناك مجموعة من وكلاء اللاعبين درسنا سويًا عدد من الصفقات، أنا طلبت منهم لاعبًا لا يقل عن كينو، ليكون إضافة للدوري المصري والعربي".

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عن حقيقة ما تردد عن منحه عبد الله السعيد وعبد الله بكري للزمالك حال بيع النادي، علق: "بصفتي كرئيس اتحاد عربي فكل الأندية لها حق عندي، وكما قلت من قبل بابي مفتوح لكل الأندية سواء من مصر أو خارجها، وبالنسبة لبيراميدز هو يريد أن يبقى وينافس، هذا استثمار بحت".

واختتم مالك بيراميدز حديثًا بتوضيح موقف الثنائي كينو ومحمد مجدي "أفشة"، خاصة وأن الأخير تردد أنه طلب الرحيل لعدم الحصول على فرصة المشاركة كاملة: "كينو مستمر معنا طالما لن يتم بيع النادي، أما ما قيل عن أفشة فغير صحيح، بيراميدز لا يطلب أحد الرحيل منه، كل من به يتشرفون بالتواجد به، هو نادي من أفضل فرق مصر والعالم".

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك، صاحب الصدارة.

وتستعد كتيبة آل الشيخ لملاقاة بيراميدز غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ19 بالدوري المصري.