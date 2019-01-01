آلي: لا أتحمل الانتظار لأسجل في الملعب الجديد

ديلي آلي نجم فريق توتنهام يعرب عن سعادته لقرب افتتاح ملعب السبيرز الجديد ويؤكد حماسه لتسجيل أول هدف عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ديلي آلي نجم فريق توتنهام عن سعادته الغامرة بسبب قرب افتتاح ملعب الفريق الجديد الذي تأخر افتتاحه لأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس" خلال جولة تعريفية قادها اللاعب لفريق عمل الشبكة.

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وقال آلي: "الملعب مذهل حقًا، وجميعنا نشعر بالحماس من أجله، لقد انتظرنا ذلك الوقت منذ فترة بعيدة للغاية وأخيرًا قد حان، لا أستطيع الانتظار لأسجل الأهداف هنا".

وأضاف: "لقد كانت لدينا العديد من الذكريات في ملعب وايت هارت لين، لنأمل أن نصنع بعضها هنا في الملعب الجديد، صحيح أنه لا يمكن معرفة ما الذي سيحدث في المستقبل، لكننا لدينا شعور أن ذلك الفريق يسير في الاتجاه الصحيح".

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وأكمل: "لا يزال لدينا عدة مباريات صعبة، لربما تغيير في الملعب هو ما نحتاجه بالوقت الحالي، كل مباراة مقبلة ستكون هامة، ونأمل أن نحقق أكبر عدد ممكن من النقاط".

جدير بالذكر أن توتنهام سيفتتح مبارياته على ملعبه الجديد في الثالث من أبريل المقبل خلال مواجهة فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.