آلي: الإصابة أسوأ ما حدث لي ونحاول العودة للمنافسة

تعرف على تصريحات ديلي آلي بعد تعافيه من الإصابة

أكد ديلي آلي، لاعب توتنهام، أنّه أصبح في حالة بدنية أفضل بعد العودة من الإصابة أمام ساوثامبتون، كما وعد بتعويض خسائر الفريق الأخيرة.

توتنهام لم يحقق أي انتصار في البريميرليج خلال آخر 4 مواجهات رغم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال آلي في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد بالعودة، أسوأ شيء في كرة القدم على الإطلاق هي الإصابة".

وتابع: "حينما تتدرب بجهد على أمل التعافي من الإصابة وتشاهد الفريق يلعب تتمنى أن تكون موجودًا للمساعدة ولكن للأسف يكون الأمر صعبًا".

فريق توتنهام يتواجد في مدينة برشلونة كفترة تحضيرية استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم كما ظهر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب السبيرز، في ملعب "كامب نو" لمتابعة مباراة ليون وبرشلونة.

🏆دوري الأبطال هو حلبة الصراع الحقيقية بيني وبينك يا رونالدو 🤼‍♂️🥊



"أي شيء يمكنك القيام به، يمكنني القيام به بشكل أفضل " 👏

هذا هو لسان حال ميسي بعد تألق رونالدو بهاتريك أول أمس، ليرد عليه ليو بهدفين وصناعة مثلهما 👌



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/BdLAPYxqBk — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2019

وأردف: "الرحلة لبرشلونة جيدة وتدربنا بصورة مثالية كما استعدنا الرابط بين اللاعبين, بالنسبة لي أحاول المساعدة وتسجيل وصناعة الأهداف".

واختتم: "سوف نحاول تحقيق شيء خلال الموسم الجاري والعودة لتقديم مستويات جيدة بعد فترة إخفاق وتراجع مررنا بها مؤخرًا".

السبيرز وصل للمرة الأولى إلى ربع نهائي الأبطال منذ 2011 والتي خرج وقتها أمام ريال مدريد.