آلينيا: قررت في أكتوبر الرحيل عن برشلونة

آلينيا يكشف تفاصيل فترته مع برشلونة

كشف كارليوس آلينيا، لاعب برشلونة المعار إلى صفوف ريال بيتيس، أنّ قراره بمغادرة النادي الكتالوني جاء في أكتوبر الماضي بعد عدم حصوله على دقائق لعب كافية من المدرب إرنستو فالفيردي.

آلينيا رحل معارًا لنهاية الموسم إلى ريال بيتيس دون وجود بند أحقية الشراء.

وقال موهبة اللاماسيا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: "كنت قريبًا من الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي وخططت للانضمام إلى بيتيس ولكن فالفيردي طلب مني البقاء ووافقت".

وتابع: "لا أعتقد أنّ المدرب كان متفاجئًا من قراري بالرحيل لأنني بالفعل قررت ذلك منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم حصولي على دقائق لعب كافية ولديّ بند يسمح لي بالمغادرة في ديسمبر وهذا ما فعلته".

صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّه سعيد بالانضمام إلى الفريق الأندلسي وأنّ زملائه الذين سبقوا ولعبوا في برشلونة مثل مارك بارترا وكريستيان تيلو يجعلون الأمر سهلة بالنسبة له ويشعر وكأنه بين عائلته.

واختتم: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وكل ما أتمناه أن أقدم 6 أشهر في مستوى جيد وأحاول صناعة الفارق مع هذا الفريق وأشكر إدارة النادي على مساعدتها لي خلال هذه الفترة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت أنّ فالفيردي تعمد التخلص من آلينيا بعدم إشراكه في العديد من المباريات ليجبره على تفعيل البند في عقده ويرحل في يناير.