آلينيا يخطط للرحيل عن برشلونة في يناير

هل يرحل آلينيا عن صفوف النادي الكتالوني؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يفكر كارليوس آلينيا، لاعب برشلونة، في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة رفقة إيفان راكيتيش.

آلينيا لم يشارك سوى في مباراة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن آلينيا غير راضي منذ بداية الموسم الحالي ويرى ضرورة البحث عن فرصة للعب في فريق آخر.

وأوضحت أنّ خروج اللاعب المتكرر من قائمة الفريق وجلوسه على مقاعد البدلاء جعله يخطط للرحيل.

وفي حال لم يتغير وضع آلينيا خلال الفترة المقبلة قبل فتح سوق انتقالات يناير فإن اللاعب قد يغادر ولذلك يبحث في الوقت الراهن عن عروض مناسبة.

وكان آلينيا قد عبّر عن غضبه من منح رقم قميصه إلى فرينكي دي يونج مما أجبره على ارتداء الرقم 19.