آلينا يكشف تعليمات فالفيردي للفوز على ألافيس

تعرف على تصريحات آلينا عقب الفوز على ألافيس بثنائية نظيفة

كشف كارليوس آلينا، لاعب برشلونة، عن التعليمات التي تلقاها الفريق من المدير الفني، إيرنستو فالفيردي، بين شوطي مباراة ديبورتيفو ألافيس لتحقيق الفوز.

برشلونة حقق الفوز بثنائية نظيفى على ألافيس من توقيع آلينا ولويس سواريز في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال آلينا في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا اللقاء بصورة جيدة وكان لدينا عدد من الفرص في الشوط الأول حتى جاء الشوط الثاني ومرر سيرجي روبيرتو الكرة ليتركها المهاجم الأفضل لويس سواريز وسجلتها الهدف الأول".

وتابع: "فالفيردي أخبرنا بين الشوطين بضرورة التحرك لخلخلة التمركز الدفاعي وإيجاد المساحات وهذا ما حدث في الشوط الثاني وكنا الأفضل".

🔴🔵 برشلونة يعبر آلافيس بثنائية ويقترب من لقب الليجا 🏆



إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/MlsQG6yqtg — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 23, 2019

واختتم: "سوف ننتظر مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ولو خسر الخفافيش فعلينا حسم الليجا يوم السبت ضد ليفاتي والاحتفال مع الجماهير في كامب نو. لو حققناها قبل ذلك فهذا أفضل".



جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتاج للفوز أمام ليفانتي يوم السبت المقبل أو خسارة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم، الأربعاء، لتحقيق بطولة الدوري الإسباني رسميًا.